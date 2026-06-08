それどこの？→【しまむら】で『1,089円』！ 40・50代が夏に着たい「高見えトップス」

洗濯の回数が増える夏は、気兼ねなく着られる価格のトップスがあると心強いもの。そんな今の季節に注目したいのが、【しまむら】のライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場しているアイテムです。「『それどこの？』と聞かれるGOOD PRICEのトップス」（公式Instagramより）は、40・50代の着こなしに華やかさを添えてくれるものばかり。今回は税込1,089円のアイテムをピックアップしたので、ぜひチェックしてみて。

ゆったり感がおしゃれなボーダープルオーバー

【しまむら】「ボーダープルオーバー」\1,089（税込）

大きめのピッチが目を惹く、ボーダー柄のプルオーバー。ラインが細めなのでカジュアルになりすぎず、やわらかな雰囲気で着こなせます。ゆったりとしたシルエットと肩の落ち感がこなれた印象をプラスし、シンプルなボトムスを合わせるだけでもサマになりそう。デニムパンツはもちろん、きれいめのパンツやスカートなど、幅広いボトムスと組み合わせやすいのも魅力。デイリーコーデに程よい華やかさを加えてくれる、この夏重宝しそうな一着です。