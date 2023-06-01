「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー・JI BLUE、サッカー日本代表応援シングル1位【オリコンランキング】
グローバルボーイズグループのJO1とINIから、サッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUE,JO1,INI（ジェイアイ ブルー、ジェイオーワン、アイエヌアイ）のシングル「景色」が、6月9日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週26.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得した。
【動画】JI BLUE「景色」ミュージックビデオ
JI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーで、JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12名により構成。JO1、INIともに視聴者投票によるオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生しており、「応援が持つ無限の可能性」を信じるメンバーとなっている。
表題曲「景色」は、「最高の景色を2026」の公式テーマソングで、世界一を目指して挑み続ける日本代表の背中を力強く押す、エネルギーに満ちた応援ソング。ミュージックビデオは、スタジアムの熱気や歓声、選手たちの覚悟と情熱をも感じさせる映像となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞
【動画】JI BLUE「景色」ミュージックビデオ
JI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーで、JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12名により構成。JO1、INIともに視聴者投票によるオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生しており、「応援が持つ無限の可能性」を信じるメンバーとなっている。
表題曲「景色」は、「最高の景色を2026」の公式テーマソングで、世界一を目指して挑み続ける日本代表の背中を力強く押す、エネルギーに満ちた応援ソング。ミュージックビデオは、スタジアムの熱気や歓声、選手たちの覚悟と情熱をも感じさせる映像となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付：集計期間:2026年6月1日〜7日）＞