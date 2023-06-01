次期「iOS 27」はiPhone 11以降でアップデートできるように
アップル（Apple）は、日本時間9日未明から開催されている「WWDC26」で、次期「iOS 27」のアップデート対象機種を公開した。
アップデート対象のiPhoneは、「iPhone 11」以降。「iOS 26」にアップデートできる機種と同様で、「iOS 26」が利用できる端末では、基本的に「iOS 27」にアップデートできる。
アップデート対象機種は、次の通り。iPhone 11/11 Pro 11 Pro Max iPhone SE（第2世代/第3世代） iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max iPhone 16e iPhone 17/Air/17 Pro/17 Pro Max iPhone 17e