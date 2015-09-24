米女子ゴルフ全米女子オープン最終日、メジャー第2戦の最終ラウンドが7日に米カリフォルニア州・リビエラCC（パー71）で行われ、首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は3バーディー、4ボギーの72と落とし、通算3アンダーで6位だった。69のネリー・コルダ（27＝米国）が8アンダーで大会初優勝し、賞金250万ドル（約4億円）を獲得。メジャーは4月のシェブロン選手権に続く4勝目で、ツアー通算19勝目となった。

41回目の挑戦でもメジャー初制覇の悲願は果たせなかった。畑岡は3年ぶりのトップ10入りにも「優勝を目指していたので悔しさが大きい」と唇をかんだ。6番パー3ではグリーンの中央にあるバンカーにつかまりながらピン直撃の一打でリカバリーするなど中盤まで粘ったが、13番でティーショットが左の木に当たり3オン2パットのボギー。そこで緊張の糸が切れたように3連続ボギーと崩れた。

次のメジャーは25日開幕の全米女子プロ。リベンジの機会はすぐやってくる。「難しいコンディションで4日間安定したプレーはできた。気持ちを整理して頑張りたい」と自らを鼓舞した。