SiriとApple Intelligenceが統合した「Siri AI」発表、SiriやSafariやパスワードでGoogle Geminiベースの新生Apple Intelligenceを駆使できる

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