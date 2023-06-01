6月8日に放送された『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）第8話は、ネガティブをポジティブに反転させる勇気のエピソードだった。

参考：『銀河の一票』『17才の帝国』『笑うマトリョーシカ』 政治ドラマが映す“社会の変貌”

都知事選への出馬を表明したあかり（野呂佳代）。「東京から日本を変える」というスローガンのもと、「8つの安心」を公約に掲げる“チームあかり”の動きは、流星（松下洸平）や鷹臣（坂東彌十郎）にキャッチされ、選挙戦への機運が高まる。

五十嵐（岩谷健司）の策がハマり、民政党都連はAI企業社長の風間（梶裕貴）を独自に擁立。さらに鷹臣に不満を抱く都議たちが離党届を提出するなど、分裂選挙が決定的になった。そんな中で、一人の女性があかりの事務所を訪ねてくる。

政治とは声を聞き、声を伝えることである。「第一声」、「マイク納め」など声にまつわる選挙用語は多く、短期間で名前を浸透させるために声の果たす役割は大きい。選挙は“声”で決まると言っても過言ではない。

ポスターも完成し、告示日の第一声に狙いを定めたチームあかりは、車上運動員を誰にするか相談する。車上運動員とは俗にいう「ウグイス」である。ボランティアに応募した縁で、後援会長の樫田（岩松了）から声優の白鳥光留（日髙のり子）に声をかけることになった。

第7話ラストに登場した怪しげな女性が光留である。光留が事務所を訪ねてきたのは、ウグイスの依頼を断るためで、直接伝えに来たのだった。光留の声が出なくなってしまったのは原因があった。

「本当に助けが必要な人ほど、助けてほしくないという空気をまとっている」

声を聞くこと。耳を傾ければ、それだけで話が聞けるわけではない。「大丈夫の中の『助けて』」を聞こうとするかどうか。茉莉（黒木華）たちに光留が話そうと思ったのは「大人の作法」ではなく、一人の人間として向き合う姿勢があったからだと思う。

生成AIについては、先月、声優の津田健次郎が声を無断で模倣された動画の削除を求めて訴えを提起したばかりである。「声の権利」をめぐるタイムリーな内容に、風間藍生役で出演中の梶裕貴も「我々、声優の気持ちまで掬い上げてくれるとは。」とさっそくXで反応していた。

多角的な論点を含む生成AIが声優の仕事を脅かしていることは事実だが、光留の話はさらにもう一歩踏み込むものだった。自身の声を模倣した生成AIに「命を感じてしまった」こと。それはまるで宮沢賢治『グスコーブドリの伝記』の一節のように、自分が生み出したものに自分自身が超えられてしまうような疎外感を覚えるものだったに違いない。

現状、声を守る法律はない。学習され、模倣されて、いつかオリジナルの声は価値がなくなってしまうのではないか。「長い、長い時間かけて、悔しかったり、苦しかったり、うれしかったり楽しかったり、泣いたり、笑ったり、怒ったりしながら、大切に、大切に育てた声、技術、演技」は、その人だけのかけがえのないものである。声が出なくなったのは、声を失いたくないという必死の抵抗にも感じられた。

声を出せるように、自分らしくあれるように、そのために必要な安心は誰がくれるのだろう。寄り添うあかりと茉莉の答えは明快で、そのために東京モデルがあると答える。一人の幸福が、みんなの幸福になる。最大多数の幸福をボトムアップで生みだす、ミクロの一票が広大な銀河につながる原理をとらえていた。

ひとつの声の重みを第8話は描いていたが、きわめつけは光留が声を取り戻すシーンだった。蛍（シシド・カフカ）の息子の陽太（山本弓月）が全力で立ち向かう姿を見て、光留の中の“フルルン”が呼び覚まされた。誰かに贈った勇気が、めぐりめぐって自分に返ってくる美しい挿話となった。

楢ノ木医科大学学部長の転落死について、厚労大臣だった鷹臣が治験に関わっていた疑惑が浮上するなど、新展開があった第8話。有能すぎる秘書の昴（倉悠貴）に驚かされ、一人になった流星が歌う、さだまさし「いのちの理由」の歌詞も気になる。孤独な流星の胸の内が明かされる日は来るだろうか。

（文＝石河コウヘイ）