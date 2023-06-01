【今日の献立】2026年6月9日(火)「ご飯がすすむ！牛肉と小松菜のオイスター炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ご飯がすすむ！牛肉と小松菜のオイスター炒め」 「ニンジンの炊き込みご飯」 「鶏ひき肉とニラのスープ」 の全3品。
オイスターソースが決めてのメインと炊飯器にお任せの炊き込みご飯、ボリュームのある汁物の中華料理の献立です。
【主菜】ご飯がすすむ！牛肉と小松菜のオイスター炒め
牛薄切り肉と小松菜、シメジのこってりうまい炒め物です。小松菜のシャキシャキ感を残すのがおいしさのポイント！
調理時間：30分
カロリー：309Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
酒 小さじ1
ショウガ汁 小さじ1
小松菜 1/2束
シメジ 1/2パック ニンニク (みじん切り)小さじ1/2
＜調味料＞
酒 小さじ1
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. ＜調味料＞を加えて炒め、さらにすり白ゴマを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
【主食】ニンジンの炊き込みご飯
ニンジンの甘みと調味料の風味がおかずに合う薄味の炊き込みご飯です。
調理時間：1時間
カロリー：315Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ニンジン 1/2本 白ネギ (みじん切り)大さじ1
しょうゆ 小さじ1
酒 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
塩 小さじ1/2
2. 炊き上がったら10分そのまま蒸らし、全体に軽く混ぜて器に盛る。
【スープ・汁】鶏ひき肉とニラのスープ
鶏のひき肉を水から煮た旨味たっぷりのスープです。
調理時間：20分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ニラ 1/4束
＜スープ＞
水 400ml
酒 大さじ2
しょうゆ 適量 塩 少々
2. ニラを加えてサッと煮る。しょうゆ、塩で味を調え、器に注ぐ。
オイスターソースが決めてのメインと炊飯器にお任せの炊き込みご飯、ボリュームのある汁物の中華料理の献立です。
【主菜】ご飯がすすむ！牛肉と小松菜のオイスター炒め
牛薄切り肉と小松菜、シメジのこってりうまい炒め物です。小松菜のシャキシャキ感を残すのがおいしさのポイント！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：309Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）牛肉 (薄切り)200g
酒 小さじ1
ショウガ汁 小さじ1
小松菜 1/2束
シメジ 1/2パック ニンニク (みじん切り)小さじ1/2
＜調味料＞
酒 小さじ1
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切って酒、ショウガ汁を揉み込む。小松菜はしっかり水洗いして根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。
©Eレシピ
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油、ニンニクを中火で熱し、香りがたったら牛肉を加えて炒め、火が通ったら小松菜、シメジを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加えて炒め、さらにすり白ゴマを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【主食】ニンジンの炊き込みご飯
ニンジンの甘みと調味料の風味がおかずに合う薄味の炊き込みご飯です。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：315Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）お米 1合
ニンジン 1/2本 白ネギ (みじん切り)大さじ1
しょうゆ 小さじ1
酒 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
塩 小さじ1/2
【下準備】お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米、ニンジン、白ネギ、＜調味料＞の材料、通常に炊く水量線までの水を加え、スイッチを入れる。
©Eレシピ
2. 炊き上がったら10分そのまま蒸らし、全体に軽く混ぜて器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】鶏ひき肉とニラのスープ
鶏のひき肉を水から煮た旨味たっぷりのスープです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：69Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏ひき肉 60g
ニラ 1/4束
＜スープ＞
水 400ml
酒 大さじ2
しょうゆ 適量 塩 少々
【下準備】鶏ひき肉は流水でもむように手でほぐし洗いし、ザルに上げて水気をきる。ニラは根元を切り落とし、長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料、鶏ひき肉を入れて弱めの中火で熱し、アクを取りながら10分程煮る。
©Eレシピ
2. ニラを加えてサッと煮る。しょうゆ、塩で味を調え、器に注ぐ。
©Eレシピ