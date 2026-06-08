球界最強左腕スクバルが執行した「ナノスコープ手術」が次なるトレンドに？　術後3日で投球再開の劇的治療「より自由に投げられる感覚があった」

先月6日の手術からわずか1か月で復帰したスクバル(C)Getty Images

メジャー屈指の怪腕が鮮烈な形で実戦復帰を果たした。

現地時間6月7日、タイガースのタリク・スクバルは球団傘下A＋での試合で先発登板。故障離脱後では初の実戦マウンドとなったが、5回を投げ、被安打2、無失点、6三振。全54球のうち44球がストライクで、計16の空振りを奪うなど、圧巻の内容で終えた。

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それにしても劇的な“カムバック”である。4月29日に負傷者リスト入りしたスクバルが、肘の遊離体除去手術を執行したのは先月6日のこと。通常であれば、復帰まで数か月以上を要する大けがだったが、スポーツ医学会の権威として知られるニール・エラトロッシュ医師が行った「ナノスコープ手術」によって復帰までの期間を短縮させた。

まさに最先端医療の賜物だ。ナノスコープ手術は、従来の内視鏡手術よりも小型で、切開が最小限に抑えられる。そのため、術後の腫れや可動域の回復に要する時間が短縮され、身体の負担も少ない。実際、地元紙『Detroit Free Press』などの取材に応じたスクバルも「投球が格段にスムーズになり、より自由に投げられる感覚があった」と証言。術後わずか3日で軽い投球練習を開始したという。

いまだ完全復帰の過程にあるとはいえ、最先端技術によって、短期間で本格的な投球に至った。実際にメスを入れる決断を下した最強左腕は、「ナノスコープを提案された時、最初に言われたのは『回復が早くなる』ということだけだった」と証言。さらに「遊離体の位置が関節の中じゃなくて、かなり表面的だった」とした上で、術後の感覚について明かしている。