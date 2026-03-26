エチュードPOPUPが渋谷ロフトに登場♡15周年記念イベントでプリンセス気分を満喫

韓国コスメブランド「エチュード」が日本上陸15周年を記念し、「ETUDE House Collection POPUP EVENT」を2026年6月12日（金）から6月25日（木）まで渋谷ロフトで開催します。新作アイテムのお披露目や限定デザインコスメの販売はもちろん、プリンセス気分を楽しめる体験型コンテンツも充実♡エチュードの世界観をたっぷり堪能できる特別なイベントに注目です。

House Collectionの注目アイテム

今回のPOPUPでは、エチュードハウスをイメージした「House Collection」が登場します。

少女の夢がぎゅっと詰まったようなラブリーなデザインが魅力で、毎日のメイク時間をより楽しく彩ってくれるアイテムがラインアップ。

特に注目は、甘いカラーで目元を彩るアイシャドウ「マイスイートパレット」の限定カラーです。

さらに人気の「カールフィックスマスカラ」も、プリンセスをイメージしたHouse Collection限定デザインとして新登場します。

購入特典対象商品

ウォータードロップフィルタークッション

マイスイートパレット

また、イベント会場では実際に商品を試せるタッチ＆トライも実施。自分にぴったりのアイテムを見つけながら、新しいメイクアップの楽しさを体験できます。

TIRTIRの新作クッション登場♡ひんやり涼感で叶える夏のさらツヤ肌

プリンセス気分を楽しめる限定体験

エチュードらしい遊び心あふれるコンテンツも見逃せません。

来場者には「プリンセス証明書」をプレゼント。自分のプリンセスタイプやレベルを判定してもらえ、タイプ別のメイクレシピも紹介してもらえます。

さらに、エチュードの商品が並ぶキュートなドレッサーを背景に、プリンセス気分で写真撮影ができるフォトスポットも登場。SNS映えする空間で思い出を残せます♡

フォロー＆投稿キャンペーンでは、エチュード日本公式InstagramまたはX（@etudejapan）をフォローし、「#エチュード」「#渋谷ロフト」を付けて投稿すると特典がもらえます。

投稿者全員プレゼント

オールデーグラススキンBBクリーム 1mL（サンプル）

ニンフデューイベースプレップ 1mL（サンプル）

さらに抽選で10名様に豪華賞品セットもプレゼントされます。

期間：2026年6月12日（金）～6月25日（木）

当選発表：2026年7月1日（水）

購入特典も盛りだくさん

イベント期間中は、購入者向けの特典も用意されています。

エチュード商品を購入した方全員にオリジナルショッパーをプレゼント。さらに対象商品の購入でオリジナルステッカーももらえます。

また、「カールフィックスマスカラ ブラック House Collection限定」または「カールフィックスマスカラ ロングラッシュ ブラック」を購入すると、カプセルトイチャレンジに参加可能。

さらに税込2,000円以上購入すると、もう1回チャレンジできるため、運試し感覚で楽しめます。

※特典は数量限定、なくなり次第終了です。

ETUDE House Collection POPUP EVENT

開催期間：2026年6月12日（金）～2026年6月25日（木）

営業時間：11:00～21:00（施設営業時間に準ずる）

会場：渋谷ロフト2階 美容・健康雑貨フロア POPUPストアイベントスペース

15周年の特別な世界観を体感して

日本上陸15周年を迎えたエチュードならではの魅力が詰まった今回のPOPUPイベント。限定コスメや体験型コンテンツ、豪華な購入特典など、訪れるだけでワクワクする仕掛けが満載です♡

メイクをもっと楽しみたい方や、エチュードファンの方はもちろん、韓国コスメ好きの方もぜひ足を運んでみてください。きっと特別なプリンセスタイムが待っています♪