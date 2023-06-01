【魔法のころもで】鶏むねの柔らかさに驚き！やみつき食感の『サクッ！フワッ！チキン』



ころもはサクサク、鶏むね肉なのに驚くほど柔らか〜い。

サクサクの秘密は、ころもに混ぜた「炭酸水」。そして柔らかさの秘密は、お肉の厚みを均一にしてめん棒でたたく下ごしらえにあります。このひと工夫でおいしさが格段にアップするんです。

（このやみつき食感、みんなに味わってほしい……！）

ころも自体にも味つけをしているので、お酒のおつまみにもバッチリ合いますよ！

『サクッ！ フワッ！ チキン』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

〈下味〉

にんにくのすりおろし……1かけ分

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

〈ころも〉

小麦粉……70g

片栗粉……30g

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1

炭酸水……1/2カップ

揚げ油……適宜

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鶏肉は皮を除いて縦長に置き、身の厚い部分に縦に切り込みを入れる。切れ目から左右に切り開き、厚みを均一にする（観音開き）。さらにめん棒などでたたいて1cmほどの均一な厚みにし、縦に6等分の棒状に切って、〈下味〉の材料をもみ込む。

（2）ころもを作る

ボールに炭酸水以外の〈ころも〉の材料を混ぜ、炭酸水を加えてよく混ぜる。

炭酸が抜けないうちに、ころもを作ったらすぐに揚げるのが鉄則！

（3）揚げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。鶏肉を（2）の〈ころも〉にくぐらせてから油に入れ、中火で5分ほど揚げる。火を強めて1〜2分揚げ、カラッとしてこんがり色づいたら油をきる。

ひと口食べれば、おいしさに思わず顔がほころんじゃうはず。

たちまちくせになること間違いなしの『サクッ！フワッ！チキン』、ぜひ作ってみて♪

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）