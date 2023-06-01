ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２１１ドル高 ナスダックは１．７％の大幅高
NY株式8日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 51078.66（+211.88 +0.42%）
ナスダック 26158.11（+448.68 +1.75%）
CME日経平均先物 65840（大証終比：+2020 +3.08%）
欧州株式8日GMT15:03
英FT100 10368.46（+0.41 +0.00%）
独DAX 24674.33（-84.72 -0.34%）
仏CAC40 8210.59（-7.65 -0.09%）
米国債利回り
2年債 4.151（+0.004）
10年債 4.544（+0.014）
30年債 5.013（+0.017）
期待インフレ率 2.363（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.054（+0.016）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.484（+0.012）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.81（+1.27 +1.40%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4350.70（-14.60 -0.33%）
ビットコイン（ドル）
63973.31（+2121.78 +3.43%）
（円建・参考値）
1024万0208円（+339633 +3.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51078.66（+211.88 +0.42%）
ナスダック 26158.11（+448.68 +1.75%）
CME日経平均先物 65840（大証終比：+2020 +3.08%）
欧州株式8日GMT15:03
英FT100 10368.46（+0.41 +0.00%）
独DAX 24674.33（-84.72 -0.34%）
仏CAC40 8210.59（-7.65 -0.09%）
米国債利回り
2年債 4.151（+0.004）
10年債 4.544（+0.014）
30年債 5.013（+0.017）
期待インフレ率 2.363（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.054（+0.016）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.484（+0.012）
豪 州 4.908（0.000）
日 本 2.717（+0.058）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.81（+1.27 +1.40%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4350.70（-14.60 -0.33%）
ビットコイン（ドル）
63973.31（+2121.78 +3.43%）
（円建・参考値）
1024万0208円（+339633 +3.43%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ