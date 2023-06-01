NY株式8日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　51078.66（+211.88　+0.42%）
ナスダック　　　26158.11（+448.68　+1.75%）
CME日経平均先物　65840（大証終比：+2020　+3.08%）

欧州株式8日GMT15:03
英FT100　 10368.46（+0.41　+0.00%）
独DAX　 24674.33（-84.72　-0.34%）
仏CAC40　 8210.59（-7.65　-0.09%）

米国債利回り
2年債　 　4.151（+0.004）
10年債　 　4.544（+0.014）
30年債　 　5.013（+0.017）
期待インフレ率　 　2.363（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.054（+0.016）
英　国　　4.931（+0.028）
カナダ　　3.484（+0.012）
豪　州　　4.908（0.000）
日　本　　2.717（+0.058）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝91.81（+1.27　+1.40%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4350.70（-14.60　-0.33%）

ビットコイン（ドル）
63973.31（+2121.78　+3.43%）
（円建・参考値）
1024万0208円（+339633　+3.43%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ