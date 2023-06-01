【RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)】 発売元：BANDAI SPIRITS 価格：6,050円 発売日：2026年6月6日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約185mm

2026年公開の映画『機動警察パトレイバー EZY』は、2014年以来12年ぶりとなる『機動警察パトレイバー』シリーズの映像作品として注目を集めています。新作映画公開に合わせ、BANDAI SPIRITSから主人公機のプラモデルがRGブランドで登場します。本稿では、6月6日発売のプラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」をレビューします。

『機動警察パトレイバー EZY』の主人公機がRGブランドでキット化。外装は光沢のあるパーツで再現されています。

『機動警察パトレイバー EZY』の主人公機が初プラモデル化

「AV-98Plus (イングラム・プラス)」は2026年公開の映画『機動警察パトレイバー EZY』に登場する汎用人型作業機械（レイバー）です。本機は1998年に配備された「98式AVイングラム」に近代化改修を施した改良型であり、劇中では約40年にわたって現役稼働している機体です。2機の「AV-98Plus」が警視庁本庁警備部特殊車両二課第二小隊に配備されており、1号機と2号機では頭部と右腕武装の形状が異なります。

各種センサーやキャノピーはクリアパーツで再現されています。

各部の可動はRG基準でよく動きます。

「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」は、『機動警察パトレイバー』シリーズ初のRGキット化で、完全新規造形で「イングラム・プラス 1号機」を立体化しています。RGならではの内部フレームを再現した設計で、リボルバーカノンの引き出しギミックなどを備え、劇中をイメージしたポージングを完成後に楽しめます。

外装の表面は光沢仕上げで成形されており、組み立てるだけでカーモデルのような光沢のある機体が完成します。光沢パーツで気になるゲート跡は、アンダーゲートの採用で目立たない工夫がされています。また、シルバー部分はリアルメタリックグロスインジェクション仕様です。

「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」パッケージ

ランナー構成は多色成形となるクリアパーツのランナー1枚と、その他単色成形ランナー13枚で構成されます。PS樹脂成形パーツ以外にウインチワイヤーを再現するリード線やシリンダーを再現するイラックスチューブ、1号機の各部マーキングを再現するリアリスティックデカールが付属します。

Aランナーは多色成形で各部クリアパーツが成形されています。

Bランナーは外装パーツが成形され、光沢のあるホワイトで成形されます。

C1、C2ランナーは主に左右対称となる外装パーツが成形され、Bランナーと同様に光沢のあるホワイトで成形されます。

D1、D2ランナーはブラックの外装パーツを構成します。Bランナーと同様に表面が光沢仕上げです。

Eランナーは胴体部や脚部など大型の内部フレームを構成します。

F1ランナーはEランナーと同じ成形色のフレームパーツです。

F2ランナーはF1ランナーと一部共通パーツを有します。

G1、G2ランナーはシーリングされた各部関節パーツを構成します。

H1ランナーには警察エンブレムと予備弾丸、H2ランナーにはシルバーの内部フレームパーツが成形されています。

I1ランナーには久我十和のパイロットフィギュアとハンドパーツを構成します。

プラパーツの他、イラックスチューブとリード線が付属します。

(C)HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会