【［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋】 6月9日 出荷開始 価格：23,800円

ウェーブは、フィギュア「［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋」の出荷を6月9日に開始する。価格は23,800円。

本商品は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より、「ルミナス・アズール・デュオ」の高垣楓を1/7スケールでフィギュア化したもの。弾けるリズムと胸のドキドキを熱いビートに乗せて「ダンス・ダンス・ダンス」を踊り競い合う姿で立体化されている。

クールなダンス衣装「ダンスオンザギャラクシー」はジャケットはもちろん、グローブやショートパンツ、各所のベルトやエンブレムなど細部まで忠実に再現。カラーリングはホワイト・ブラックの中に差し込まれたネオンブルーがスタイリッシュで、さらにブラックライトを当てることで「青」の発光状態が再現できる。元気いっぱいに跳ねて青い光を宙になびかせる、エネルギッシュで健康的なポージングとスタイルも魅力的に表現されている。全高は約255mm。

【イメージ画像】

※ブラックライトは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。

※ブラックライトの種類等により発光の仕方・見え方が異なります。予めご了承ください。

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※発売日は流通により前後する場合があります。