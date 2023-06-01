「デレマス」よりフィギュア「［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋」本日出荷開始ダンス衣装「ダンスオンザギャラクシー」も細部まで忠実に再現
【［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋】 6月9日 出荷開始 価格：23,800円
※ブラックライトは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。
THE IDOLM@STER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
ウェーブは、フィギュア「［ダンス・ダンス・ダンス］高垣楓＋」の出荷を6月9日に開始する。価格は23,800円。
本商品は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より、「ルミナス・アズール・デュオ」の高垣楓を1/7スケールでフィギュア化したもの。弾けるリズムと胸のドキドキを熱いビートに乗せて「ダンス・ダンス・ダンス」を踊り競い合う姿で立体化されている。
クールなダンス衣装「ダンスオンザギャラクシー」はジャケットはもちろん、グローブやショートパンツ、各所のベルトやエンブレムなど細部まで忠実に再現。カラーリングはホワイト・ブラックの中に差し込まれたネオンブルーがスタイリッシュで、さらにブラックライトを当てることで「青」の発光状態が再現できる。元気いっぱいに跳ねて青い光を宙になびかせる、エネルギッシュで健康的なポージングとスタイルも魅力的に表現されている。全高は約255mm。【イメージ画像】
※ブラックライトは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。
※ブラックライトの種類等により発光の仕方・見え方が異なります。予めご了承ください。
THE IDOLM@STER TM & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。