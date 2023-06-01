「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.」本日出荷開始
【POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.】 6月9日出荷開始 価格：7,200円
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.」の出荷を6月9日に開始する。価格は7,200円。
本商品は、思わず手に取ってしまうお手頃価格、全高17～18cmの飾りやすいサイズなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求したフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」にて、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「ナツ」を立体化したもの。イベントキービジュアルの姿が再現されている。全高は約18cm。【イメージ画像】
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。