TCL 65V型 テレビ 4K RGB MiniLED 倍速「65Q7D」

AmazonにてTCLの大型4Kテレビが特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

対象商品には、SQD-Mini LED搭載「Q7D Pro」シリーズ（98/85/75/55型）や、RGB-MiniLED搭載「65Q7D」、QLED搭載「T8D」シリーズ（75/65V型）がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TCL 98V型 テレビ 4K SQD 量子ドット MiniLED 倍速「98Q7D Pro」

SQD-Mini LEDを搭載し、かつてない色彩表現と緻密な光制御を実現する4Kテレビ。鮮やかで純度の高い色彩と精密な光制御により、よりリアルで奥行きのある映像を描き出す。Super QLEDにより、色再現精度を69％向上。さらに、ウルトラカラーフィルターの採用により色域を33％拡大し、純度の高いRGB表現を実現している。ピクセルレベルで色を緻密にコントロールし、あらゆる映像において、単色の深みから多彩なシーンまで、常に安定した高純度の色再現を実現する。

高コントラスト・0.5％の低反射フィルムを搭載し、178°以上の広視野角を実現し、精密な光制御と進化した色再現で、どの角度からでも鮮やかでリアルな映像が楽しめる。また、ハロー現象を劇的に改善し、圧倒的な没入感と高コントラストを備えた映像体験を実現する。

ゲームモードを搭載。4K 144Hzのネイティブリフレッシュレートにより、1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかな新しい映像を表示する。eスポーツレベルの高パフォーマンスなゲーム体験を快適にサポートする。AMD FreeSync Premium Pro対応で、不安定なゲームプレイやコマ落ちを解消し、いかなるフレームレートでもスムーズで途切れのないプレイが楽しめる。

TCL Google TV 4K 液晶 量子ドット テレビ 75V型「75T8D」 倍速 144Hz

進化したカラフル量子ドット結晶を採用し、鮮やかさと正確さを兼ね備えた色表現を実現した4Kテレビ。高安定な結晶構造により、長期間にわたり色あせにくく、美しさが持続する。さらに、ナノスケールの量子ドット材料と有機材料を多層で共重合し、光学特性と色彩性能、光の再現性と色純度を大幅に向上させている。バイオニックカラー最適化技術との融合により、人の目により自然でリアルに映る色彩を再現する。

HVAパネル搭載により、光の透過を精密にコントロール。従来のIPSパネルと比べて高コントラストを実現し、暗部から明部まで細部までくっきりと描き出す。・Dolby Vision、Dolby Atmos、DTS Virtual:Xを搭載。映像と音が一体となり、臨場感あふれる没入体験を提供する。

Google Playストアからアプリを自由にダウンロードでき、好みのエンターテインメント環境を簡単に構築できる。また、ハンズフリー音声操作にも対応している。