　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1930円高の6万5750円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1725.40円高。出来高は1万3639枚となっている。

　TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比66.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は60.12ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65750　　　　 +1930　　　 13639
日経225mini 　　　　　　 65745　　　　 +1900　　　266068
TOPIX先物 　　　　　　　3912.5　　　　 +66.5　　　 15320
JPX日経400先物　　　　　 35370　　　　　+690　　　　 517
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　+8　　　　 557
東証REIT指数先物　　　　1766.5　　　　　　+7　　　　　10

株探ニュース