日経225先物：9日0時＝1930円高、6万5750円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1930円高の6万5750円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1725.40円高。出来高は1万3639枚となっている。
TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比66.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は60.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65750 +1930 13639
日経225mini 65745 +1900 266068
TOPIX先物 3912.5 +66.5 15320
JPX日経400先物 35370 +690 517
グロース指数先物 752 +8 557
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3912.5ポイントと前日比66.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は60.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65750 +1930 13639
日経225mini 65745 +1900 266068
TOPIX先物 3912.5 +66.5 15320
JPX日経400先物 35370 +690 517
グロース指数先物 752 +8 557
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