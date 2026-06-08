2026年ワールドカップで最も注目すべき“シンデレラストーリー”かもしれない。人口わずか約18万5000人のカリブ海の島国キュラソーが、史上最小の出場国として世界最高峰の舞台に挑もうとしている。



『The Athletic』によると、キュラソー代表は母国のビーチで裸足のトレーニングを実施。砂浜で腕立て伏せを行い、ボールを蹴りながら海へ飛び込むなど、開放的な環境で調整を続けてきたという。また窓ガラスのない古いスクールバスで移動する様子が話題となり、その飾らない姿が世界中の注目を集めた。





そんなキュラソーは予選10試合無敗という快進撃で初出場を決定。ハイチやトリニダード・トバゴを退け、元イングランド代表監督のスティーブ・マクラーレン氏が率いるジャマイカを敗退へ追い込んだ。主将のレアンドロ・バクーナは「あの夜は神様が味方してくれた。僕たちのために書かれた物語だった」と振り返っている。チームを率いるのは78歳のディック・アドフォカートだ。同監督はW杯史上最高齢監督となる見込みで、かつてサンダーランドも指揮した名将である。さらに代表メンバーの大半はオランダ生まれだが、家族のルーツを通じてキュラソー代表を選択。2010年まで独立した代表チームすら存在しなかった国が、今や世界大会へ辿り着いた。ドイツ、コートジボワール、エクアドルと同組という厳しい戦いが待つが、リバノ・コメネンシアは「優勝するために行く」と宣言している。人口18万人の小国が描く壮大な夢は、今大会屈指の見どころになりそうである。