各地で、クマが相次いで目撃されていますが、栃木県・宇都宮市内に出没したクマについて目撃情報などを整理します。

8日午前2時過ぎ、オリオン通り商店街に設置された防犯カメラがその姿をとらえました。飲食店などが立ち並ぶエリアで当時、この時間帯でも人通りがありました。

こうしたクマの目撃情報は警察に40件以上、宇都宮市には少なくとも13件寄せられています。

■生活圏で相次ぎ確認

市が公開している土曜日から3日間の目撃情報を地図に落とし込んでみますと、住宅街や学校に公園とまさに人の生活圏で相次いで確認されています。

そして8日夜9時ごろにも目撃情報がありました。場所は近くに中学校がある林で、警察官が目撃したということです。これらのクマが同じ個体かどうかは分かっていません。

こうした事態を受けて市は、家屋の戸締まりを行い、夜間のゴミ出しを控えるよう呼びかけています。また8日、市内のすべての公立の小中学校では休校の措置がとられましたが、9日も引き続き休校にするということです。

（6月8日放送『news zero』より）