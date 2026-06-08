セクシュアル・マイノリティー（性的少数者）の権利と尊厳を求めて各地で行われている『プライドパレード』を、日本で初めて実現させたゲイの人権活動家・南定四郎さん（94）。その半生を記録したドキュメンタリー映画『熱狂をこえて』の舞台挨拶が行われ、『プライドパレード』開催のきっかけなどを明かしました。

本作は、1994年に日本初のプライドパレードを立ち上げた南さんの半生を通して、日本のプライド運動の原点などが記録されたドキュメンタリー映画です。

南さんは、1974年に日本初期のゲイ雑誌『アドン』を創刊。その後、1984年にゲイ解放運動を開始するなど、日本におけるLGBTQ運動の黎明期（れいめいき）を切り開いた人物として知られています。

6月5日に行われた映画の舞台挨拶では、プライドパレード開催のきっかけについて「そもそもが（私の）思いつきから始まって、今日の日を迎えていると思うんですけれども、そのなんとなく発した思いつきみたいなものが、このような形になって世の中に示されるということは単にうれしい」と語りました。

■日本のプライドパレードの始まり

日本で初めてプライドパレードが行われたのは、1994年8月28日。南さんが主催し、『第1回レズビアン・ゲイ・パレード in 東京』と題して開催されました。新宿中央公園から、渋谷の宮下公園までの約4.5kmにわたるコースを歩いたといいます。出発時には約500人だった参加者が、宮下公園に到着する頃には約2倍の1100人ほどになっていたということです。（TOKYO RAINBOW PRIDE公式サイトより）

第2回のパレードは1995年に行われ、前年の約2倍の2156人（主催者発表）の参加者が、明治公園から宮下公園までの約3kmのコースを歩いたそうです。第1回の時は状況を静観していた人などが、初回の成功を受けて多く集まったということです。

そして翌年の第3回は、初めて代々木公園が会場となり、出発地に戻ってくる回帰式のルートとなりました。しかしこの年、運営組織内部での齟齬（そご）や軋轢（あつれき）により、様々な問題が起こり、運営団体が解散。南さんも運動の第一線から退くこととなりました。

その後は有志による小規模なパレードが細々と続けられていましたが、2000年に東京でのパレードが復活。2000年代半ば以降は大阪、名古屋、福岡など主要都市でもパレードが開催されるようになりました。

そして現在、プライドパレード・フェスティバルの開催実績のある都市は、全国で40都市以上にまで広がりました。年々、参加者が拡大するプライドパレード。今年は6月7日に、『Tokyo Pride 2026』のテーマである“多様性と平等がひらく未来”を掲げて開催されました。