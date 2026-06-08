産業競争力強化法の改正案が5月29日、参議院本会議で可決・成立した。経済産業相による投資計画の確認を受けた場合に投資額の7％を法人税額から控除する税額控除か、減価償却費を初年度に一括計上するかを選べる。施行は3カ月以内の予定だ。

具体的には、機械や工場の建物など、15％以上の利益率が見込まれる投資額35億円以上、中小企業は同5億円以上が対象となる。また、育児や介護などと仕事が両立できるよう環境作りのための取り組みを、金融面から後押しする。

今回の改正では、国内投資を促進することで高付加価値化を進めるとともに、海外需要の開拓や原材料の安定確保を通じての強靭（きょうじん）化を図ることを目指している。

世界経済で日本はアメリカやドイツなど他の先進国と比較しても急速に国内総生産（GDP）が低下。同法は、日本の産業競争力を低迷から脱却させ、持続的な経済発展を実現させるために2013年に制定、2014年に施行された。

アベノミクス第三の矢として策定

経済社会情勢の変化に対応し、過少投資、過剰規制、過当競争などの課題を是正し、企業の成長を後押しする法律だ。当時、アベノミクス第三の矢、成長戦略の要として位置づけられた。

そのための施策として、革新的な事業や新技術の実証を行いやすくするため「規制改革の推進」や、スタートアップの支援や中堅企業を育成する「イノベーション・成長支援」、「事業再編の促進」「事業再生の円滑化」を柱としている。

2021年の改正では、「事業適応計画」の枠組みが導入され、デジタル化や脱炭素など環境への取り組み支援が追加。2024年には、国内で自ら開発した特許やAI関連のソフトなど知的財産から生じるライセンス取得や譲渡所得に対して30％の所得控除を適用可能に。また、従業員2000人以下の企業を「中堅企業」と明確化した。

競争力が強い企業は当然ながら「稼ぐ力」が強い。今回の法改正が国内総生産の底上げや従業員への還元につながれば理想的だろう。

文/並河悟志 内外タイムス編集部