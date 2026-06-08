7人組グループ・IMP.の基俊介さん（29）が5日、佐々木美玲さん（26）、落合モトキさん（35）とともに主演する舞台『ぴーすおぶせーふ』の初日公演前の取材会に登場しました。一部メンバーの“塩対応”について明かしました。

舞台は、“国会占拠事件”を解決に導いた3人が再び、不可解な事件に巻き込まれてしまう会話劇です。

取材会で、舞台の見どころを聞かれた佐々木さん。「えー…」と回答に困っていると、それを見た基さんが「“えー”ってあなたのアドリブすごかったですよ」とツッコミ。

これに、佐々木さんは「期待をそこはしないでおいてもらったくらいがちょうどいいかなと」と返したあと、「毎日頑張りたいと思います、アドリブの部分も」と舞台への意気込みを語りました。

また、IMP.のメンバーとしても活躍する基さんは、今回の舞台についてメンバーからメッセージなどがあったか聞かれると「みんな送ってくれる中、やっぱり横原（悠毅）と（佐藤）新はくれなかったですね」と明かしました。

続けて、「（佐藤）新に関しては、今日舞台やっているのも知らないですね」と話すと、「ネットニュースでも、ワイドショーでも見たら返事ちょうだい〜」と訴え、報道陣の笑いを誘いました。

（6月8日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）