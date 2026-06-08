7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが、6月5日と6日の2日間、目標だったという日本武道館で『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催しました。

デビュー3周年を記念して日本武道館でライブを開催したCANDY TUNE。ヒット曲『倍倍FIGHT!』や、最新曲『スペシャル感謝祭』など全28曲を披露しました。

さらに、ライブ終盤には8月からグループ史上最大規模となる、全国18都市・23公演を回る全国ツアーを発表しました。

勢いが止まらないCANDY TUNE。公演前の取材会で、メンバーの村川緋杏さん（26）は「今後の目標は、東京ドームに立つことです」と明かし、「FRUITS ZIPPER姉さんが、東京ドームに立たれたときに私たち全員で見に行かせていただいたんですけど、本当に雷みたいに衝撃が走って。みんなで東京ドーム立ちたいって姉さんを見てから思えるようになったので、その日に“私たちはこれから東京ドーム目指して頑張ろうね”って言えるようになりました」と、さらなる飛躍を宣言しました。

（6月8日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）