お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が4日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演し、現在の貯金額を明かす場面があった。

「R-1グランプリ2022」王者に輝き、ブレークを果たしたしんいち。スタッフから「優勝したときがピークですか?」と給料事情について聞かれると「ぶっちゃけ、年々年収は上がっていて」と明かす。そこで「2022年の年収は?」と聞かれると、しんいちは「500万の賞金が入って、1000万円ぐらいやったと思います」と回答。

また「2025年の年収は?」と迫られると、しんいちは「言うわけないでしょ!」と拒否したが「あぁ…これはもらってますよ」と年収3000万円だと告白。さらに「先月の給料は?」と質問されると「280万円です」と返していた。

さらに「貯金はいくら?」と問われると、しんいちは「言うんですか?…まあ、4桁に乗りそうです。ハイスペック男子ですよ?もっとモテていいのに」と“自画自賛”。さらに師と仰ぐ「ノブシコブシ」吉村からいじられると、しんいちは「まあ、貯金は2000万円ぐらいですかね」とぶっちゃけていた。