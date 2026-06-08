ヒルトン東京の夜パフェが夏限定で登場♡旬果実が彩る贅沢スイーツ体験

暑さが残る夏の夜に、特別なスイーツタイムを楽しみたい方へ。ヒルトン東京2階のバー＆ラウンジZATTAでは、2026年6月15日（月）より夏限定の「夜パフェ」2種が登場します。旬のメロンやマンゴー、桃などを贅沢に使用した美しいパフェは、ひと匙ごとに異なる味わいや食感を楽しめるのが魅力。ライブミュージックが流れる大人の空間で、優雅な夜のひとときを過ごしてみませんか♡

南国気分を味わうゴールデンリヴィエラ

「ゴールデンリヴィエラ」は、価格2,800円（税込・サービス料込）のトロピカルパフェです。

太陽をたっぷり浴びた南国フルーツを主役にした華やかな一品で、マンゴームースをベースに、レモンタイムゼリー、フレッシュマンゴー、オレンジを重ねています。

濃厚な甘さを感じながらも、レモンタイムゼリーの爽やかな酸味が後味を軽やかに演出。

さらに、トップにはアサイーベリーヨーグルトソルベを添え、ヨーグルトのまろやかな酸味が果実の甘みを引き立てます。

香ばしく焼き上げたハニカム型チュイルやキャンディドオレンジ、エディブルフラワーが彩りを添え、見た目にもリゾート感あふれる仕上がり。まるで南国のバカンスに訪れたような気分を味わえる夜パフェです。

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メロンと桃が主役のブラッシュラグーン

「ブラッシュラグーン」は、価格2,900円（税込・サービス料込）のエレガントなサマーパフェです。

たっぷりのフレッシュメロンとピーチコンポートを中心に、ココナッツゼリーやココナッツソルベを重ねた爽やかな味わいが特徴。口に入れた瞬間、みずみずしい果実の甘さとココナッツの優しい香りが広がります。

また、抹茶風味のタピオカがほろ苦いアクセントとなり、フィユティーヌのザクザクとした食感が絶妙なコントラストを演出。

食べ進めるたびに異なる表情を見せてくれるため、最後まで飽きることなく楽しめます。

繊細なレースを思わせるホワイトチョコレートとエディブルフラワーがあしらわれたビジュアルは、まさに大人のためのご褒美スイーツ。写真映えも抜群です♪

バーならではの大人の楽しみ方

今回の夜パフェは、バー＆ラウンジZATTAならではのムーディーな空間で楽しめるのも魅力です。

ライブミュージックやDJパフォーマンスが心地よく響く店内では、カクテルやシャンパンとのペアリングもおすすめ。ジューシーな果実の甘みとドリンクが織りなす絶妙なハーモニーは、バーならではの楽しみ方です。

パフェ提供時間は17:00から。営業時間は11:00～23:00、金曜・土曜・祝前日は24:00まで営業しています。

夏のデートや女子会、自分へのご褒美時間にもぴったりの特別なスイーツ体験が待っています。

夏の夜を彩る特別なご褒美

ヒルトン東京の夜パフェは、旬のフルーツを贅沢に使用した季節限定のスペシャルメニューです。

トロピカルな「ゴールデンリヴィエラ」と、メロンと桃が主役の「ブラッシュラグーン」、どちらも夏ならではの魅力がたっぷり♡

ライブミュージックが流れる洗練された空間で、甘く爽やかなひとときをぜひ堪能してみてください。