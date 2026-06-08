北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第９話が８日に放送された。

若狭小浜高校海洋科学科で、兄の世代から始まった宇宙食サバ缶プロジェクトを受け継いでいた寺尾瑠夏（伊東蒼）らが卒業。そして第５期世代となる後輩女子で水谷結（南琴奈）が登場した。

南琴奈は抜群の透明感ビジュと演技力で注目を集めている１９歳。

水谷結ら女子４人組はまだ実習より遊ぶことに夢中で、第１期世代の生徒で教師になって赴任してきた菅原奈未（出口夏希）が「実習中やで！スマホやなくて包丁動かして」と叱ると、にらみ返してきて火花バチバチに。

ネットでも話題となり「南琴奈が出てきた」「おさげな南琴奈ちゃん」「ああ、どこかで見たと思ったらぼくほしの子か！」「おさげで雰囲気が変わってて、気づかなかった」「画面がまぶしい」「レベル高い！」「出口夏希 黒崎煌代 早瀬憩 伊東蒼 南琴奈 が同じドラマに出てるのすごいな」「あかん、南琴奈が可愛すぎる」「出口夏希ちゃんと琴奈ちゃんが同じ画面で見れるの感謝すぎる眼福」「おい、南琴奈がかわいすぎるだろ」「出口夏希 池端杏慈 南琴奈 蒼戸虹子を一度に愉しめるサバ缶」と反応する投稿で盛り上がった。