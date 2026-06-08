クマの目撃が相次いでいる宇都宮市で、今夜、「中学校内の雑木林にクマがいる」との通報が相次ぎ、警察などがクマを確認。周辺を包囲して警戒を続けています。

宇都宮市内では、おととい（6日）から市内でクマの目撃情報が40件以上相次いでいて、警察や猟友会などが捜索を続けています。

警察によると、きょう午後7時頃から、「宇都宮市立陽南中学校の東側の雑木林の中にクマが隠れている」という内容の通報が、少なくとも4件相次ぎました。

警察官や猟友会の猟師が駆けつけクマの姿を確認、クマは一度、校内の雑木林から出たものの、午後8時半過ぎにふたたび戻り、現在もとどまっているとみられています。

警察は、警察官16〜7人を動員して周辺を通行止めにして警戒を続けていて、外出していた付近の住人は、自宅に戻れない状態だということです。

宇都宮市は、あすも全ての市立の小中学校94校について休校すると発表しています。

また、県の教育委員会は県立学校を一律に休校にすることはないものの、判断は各学校に任せているとしています。