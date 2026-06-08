櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」のMV公開！思わず目を奪われるユニークな演出が次々と展開

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櫻坂46が、最新シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」から「What’s “KAZOKU”?」のMVを公開した。

■MVの舞台は“家”

「What’s “KAZOKU”?」は、MBS/TBS系にて放送中のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ。

今回の15枚目シング「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」は、坂道グループ初の両A面シングルとなっており、両曲のセンターを二期生の森田ひかるが務める。

MVの舞台となるのは“家”。“空想”が現実へと広がっていく様子を描いた、遊び心と幻想性にあふれた作品となっており、家具が自由に動き出したり、マットレスの山に埋もれたりなど、思わず目を奪われるユニークな演出が次々と展開。現実とファンタジーが交差する、没入感のある映像に仕上がっている。

監督は新保拓人が担当。新保が櫻坂46のMVの監督を務めるるのはこれが初めて。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/