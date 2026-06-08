『CDTVライブ！ライブ！』6.29はYOASOBIが7曲披露！ SixTONES、＝LOVE、IVEの出演決定
6月29日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）2時間スペシャルより、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】CDデビュー6周年SixTONES、“6”が重なり合う新CM
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」にYOASOBIが登場。最新曲の「オリオン」をテレビ初披露する。そのほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。
アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」の“6”月は、デビュー“6”周年を迎えたSixTONESが参加。ラストとなる次回は、民放初披露となる「Golden」「Dance All Night」のほか、「GONG」「Outrageous」など“6”曲を披露して番組を盛り上げる。
＝LOVEは、「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。
さらに、世界で大人気のグループ・IVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露。これまでとも違う等身大でありながらも彼女たちの新しい一面が楽しめる。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」ほ
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて6月29日19時放送。
【写真】CDデビュー6周年SixTONES、“6”が重なり合う新CM
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」にYOASOBIが登場。最新曲の「オリオン」をテレビ初披露する。そのほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。
＝LOVEは、「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。
さらに、世界で大人気のグループ・IVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露。これまでとも違う等身大でありながらも彼女たちの新しい一面が楽しめる。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」ほ
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて6月29日19時放送。