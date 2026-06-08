お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健が８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）にレギュラーとして出演。２０２１年に亡くなった人気占い師・細木数子さんとの番組共演時の強烈な思い出を明かす一幕があった。

この日の番組では、細木さんを演じたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」で話題の女優・戸田恵梨香と細木さんの娘で２代目・細木数子の細木かおりが共演。細木さんの生前の様々なエピソードがスタジオで語られる中、堀内は「番組で、『お前、パワーもらえ』って言われて」とバラエティー番組で共演した際、細木さんにかけられた言葉を明かした。

「『何をするんですか？』って聞いたら『寄付するんだよ。カネを１０万寄付しろ、プロレス団体に寄付しろ！』って言われて。『意味、分からねえ』って思って」と続けると「で、ロケに行ったら、番組の中で、そういう体（てい）でやるのかなと思ったら『自分のカネを下ろすんだよ！』って言われて。銀行までカメラについてこられて、１０万下ろして、プロレス団体に寄付した」と経緯を振り返った。

その上で「そしたらオンエアで（細木さんが）『いいことあるから』って言って。番組終わった後、『よくやったね』って２０万くれた」と振り返った堀内。共演の有田哲平に「もうけてんじゃん！」と言われ、「もうけたんだよ、ラッキー！って」と笑顔で振り返っていた。