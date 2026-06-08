現在、歌舞伎座で上演されている『子連れ狼』に出演する中村獅童さん（53）と中村夏幹くん（5）親子が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の名シーンを再現し、コメントを寄せました。

『六月大歌舞伎』（25日千穐楽）昼の部で上演中の『子連れ狼』は、主人公・拝一刀（おがみ いっとう）が、息子・大五郎を連れ、復讐（ふくしゅう）の旅をする物語。拝一刀を獅童さんが勤め、その息子・大五郎を夏幹くんが勤めています。

今回の企画は、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の監督であるジョン・ファヴローさんが、「日本の時代劇の名作映画『子連れ狼』を参考にした」と明言していたことから実現したといいます。

7年ぶりの『スター･ウォーズ』最新作として上映中の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースの力を持つ幼いグローグーの親子を超えた絆で結ばれた2人の姿が描かれています。

くしくも同じ時期に上演・公開されていることから、SNSにて特別プロモーション企画を行うことになったということです。

獅童さんは、「我々にとっても、スター・ウォーズと一緒にSNS企画をさせていただけるということは大変に嬉しいですし、これをきっかけに、まだ歌舞伎座にお越しになったことのないお客様にも足をお運びいただけたら嬉しいです」と語りました。

また、映画を家族で見に行ったそうで「家族全員揃っての映画鑑賞が初めてだったので、子供たちも大変喜んでいました。次男の夏幹はまだ小さいので、途中で退屈してしまうかもしれないと心配したのですが、最後まで夢中になって観ていました」と話しました。

そして、夏幹くんは「笠を被っていた賞金稼ぎ（エンボ）と、白い毒蛇がかっこよかった！ グローグーが、マンダロリアンを必死に隠してあげるのが、面白かった」とコメントを寄せました。