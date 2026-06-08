「大人の色気ムンムン」SUPER EIGHT、『anan』特別記念号表紙に登場！ 「ほんとにいい歳のとりかた」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月8日、投稿を更新。SUPER EIGHTを起用した特別記念号の表紙を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】『anan』特別記念号表紙にSUPER EIGHTが登場
ファンからは「えっっっ！？SUPER EIGHT表紙！？」「オーラすごぉ」「40代！！！カッコ良すぎる！！！」「ほんとにいい歳のとりかたしてます！」「大人の色気ムンムン溢れ出しちゃってる」「や、なんか鳥肌立ったわ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】『anan』特別記念号表紙にSUPER EIGHTが登場
「40代！！！カッコ良すぎる！！！」同アカウントは「6/17発売で #anan通算2500号 を迎えます。その #特別記念号表紙 を飾るのは自らの王道を突き進む男たち #SUPER_EIGHT！ 歴代誌面を背景に撮影した特別仕様表紙が到着」と紹介し、特別記念号の表紙を公開。ジャケットとスラックスを着用したSUPER EIGHTの5人が、クールな表情で写っています。大人の色気が際立つ姿です。
2499号表紙はSnow Man・渡辺翔太さんSUPER EIGHTが表紙の2500号は、17日発売予定。10日には2499号が発売されますが、そちらの表紙はSnow Manの渡辺翔太さんが起用されています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)