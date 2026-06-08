俳優の舘ひろしさん（76）と西野七瀬さん（32）が8日、東京・神田明神で行われた映画の大ヒット祈願イベントに登場。舘さんは雨の中で行われたイベントでダンディーな姿を見せました。

映画『免許返納!?』（6月19日（金）全国公開 配給：東映）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。西野さんは、南条を支えるマネージャー、川奈舞を演じます。

作品のヒットを祈願した舘さんは「とにかく無事に、事故もなく、撮影が終わったことを感謝して。そして少し神様に力があればヒットさせていただければうれしいかなと思っています」とコメント。

■舘ひろし 西野七瀬とのシーンを振り返って「すごくなんかかわいくて」

今回、祈とうを行った『神田明神』は交通安全祈願のご利益としても有名なことから、劇中で登場した南条の愛車である赤いフェラーリが会場に登場し、車ばらいも実施。この赤いフェラーリが登場する中で特に見てほしいシーンを聞いてみると「私がこのフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を追い詰めるというか、責め立てるシーンがあって、一緒に乗ってるわけじゃないんですけど、結構そこはインパクトがあるシーンになってると思います。舘さんに向かってすごいこう暴言というか言わせていただきました」と話した西野さん。

舘さんはこのシーンについて「私がタクシーに乗ってて、西野君がフェラーリで追っかけてきてね。それで最後に私に対して“バカ野郎！！”と叫ぶんですね。それがすごくなんかかわいくて、いいシーンになったと思います」と振り返りました。

■報道陣にもダンディーな姿

また、映画タイトルにちなみ『返納したくないこと』を聞かれると西野さんは「ゲーム大好きなので、ゲームですかね。お休みがあると10時間、ぶっ続けで、ご飯も食べずにやってしまうので。でもそれがすごく楽しいので手放したくないです」と回答。

舘さんは「あんまりないんですけども、できればずっとゴルフはできる体力はあればいいなと思っています」と明かしました。

また雨の中でのイベントだったため、フォトセッション中には「彼女がぬれちゃう」と西野さんに傘を差し出すなど、ダンディーな舘さん。報道陣にも「風邪ひかないように」と気遣いを見せました。