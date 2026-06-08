J2・J3100年構想リーグを7位で締め括ったアルビ。船越監督は6月8日、「実りのあるリーグ戦だった」と振り返った上で、J1復帰を目指す来シーズンへの決意も語りました。

野澤社長と船越監督が出席し、開かれた今シーズンの総括会見。



【船越優蔵 監督】

「優勝を目指してやってきた中では残念な結果だったが、選手たちの日々の取り組みが素晴らしかったということと、日々進化していった点については非常に実りのあるリーグ戦だった」



J2・J3の40チーム中、7位に終わったアルビ。



全18失点のうち半分ほどがセットプレーからの失点だったことなど課題も見える中、J1復帰を目指す来シーズンの補強については…



【野澤洋輔 社長】

「補強に関しての予算については、アクセルを緩めるつもりはない」



船越監督はチームのための献身的な守備・攻撃ができ、自分の個性を出せる選手を獲得し、“躍動感のあるサッカー”を見せたいと意気込みます。



【船越優蔵 監督】

「昇格、昇格という話になると思うし、皆さん期待されているのは重々感じるが、そんな先のことははっきり言って考えられない。目の前の試合、きょうのトレーニング、この1プレー、ここにこだわらないとその先は絶対にないと常々選手に言っている」