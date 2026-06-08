6月29日放送「CDTV」出演アーティストはYOASOBI・SixTONES・＝LOVE・IVE 楽曲も発表
【モデルプレス＝2026/06/08】TBSでは、6月29日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。
【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画、「プラチナライブ」にYOASOBIが登場し、最新曲の「オリオン」をテレビ初披露。そのほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」の“6”月は、デビュー“6”周年を迎えたSixTONESが参加。ラストとなる次回は、民放初披露となる「Golden」「Dance All Night」のほか、「GONG」「Outrageous」など全6曲を披露して番組を盛り上げる。
＝LOVEは、今注目の「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。さらに、世界で人気のグループ・IVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露。これまでとも違う等身大でありながらも彼女たちの新しい一面が楽しめるパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」ほか
【Not Sponsored 記事】
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◆6月29日放送「CDTV」出演アーティスト発表
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画、「プラチナライブ」にYOASOBIが登場し、最新曲の「オリオン」をテレビ初披露。そのほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。
＝LOVEは、今注目の「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。さらに、世界で人気のグループ・IVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露。これまでとも違う等身大でありながらも彼女たちの新しい一面が楽しめるパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」ほか
【Not Sponsored 記事】