北中米Ｗ杯に挑む日本代表は７日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿最終日にＵ―１９日本代表と非公開で練習試合（３５分×４本）を実施。ＤＦ鈴木淳之介、ＦＷ塩貝健人が得点して２―１で勝利した。チームは８日（日本時間９日）、ベースキャンプ地の米ナッシュビルへ移動。１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（同１５日）のオランダ戦に向けた最終調整に入る。主将のＭＦ遠藤航（３３）の回復遅れや練習場問題など想定外もあったが、負傷明けのＤＦ冨安健洋（２７）の状態が上向くなど合宿の成果を、金川誉記者が「読み解く」。

＊ ＊ ＊

モンテレイでの事前合宿の練習を打ち上げ、約３０人の日本メディアに対応した森保一監督（５７）の柔和な表情には、確かな手応えがにじんでいるように見えた。その背景には、約２年ぶりの代表復帰で状態が不透明だった冨安の起用に、明確なめどが立ったことがあるのではないか。

練習試合で３５分×２の計７０分間プレーした冨安は、自陣からのロングパスで塩貝の得点をアシスト。森保監督は「彼の復帰の過程は、常にメディカルを通して把握してきた。今のところ想定通り」と、開幕に向けて確実に状態が上向いていることを示唆した。

５月３１日のアイスランド戦に先発し、８３分間プレーした冨安。この日の練習試合でチーム最長タイ、７０分間のプレー時間が与えられたこと自体が回復の証明だ。右膝の度重なる負傷でアーセナルを退団し、半年間の空白を経て昨年１２月にアヤックスに加入。移籍後は２試合連続で４５分以上出場したのは１度だけで、２試合目で負傷交代していた。それだけに「連戦に耐えうるか」が懸念材料だった。

今合宿のミニゲームなどでは激しい当たりでエースＦＷ上田綺世を封じるなど存在感を発揮。この日は、アイスランド戦から中６日で７０分間プレーして「連戦テスト」を無事クリアした。リバウンドさえ出なければ、先発はもちろん、守備の切り札としても計算が立つ。右鎖骨骨折から実戦復帰した左シャドー（ＦＷの後方）のキーマン、ＭＦ鈴木唯人も同じく７０分間出場。状態が不安視された２人の復調は、チームにとって間違いなく最大の収穫だ。

この日は攻守に連係ミスも見られたというが、暑い時間帯に設定した試合で、プレー可能な選手全員を出場させた。さらに「仮想という意味で（Ｕ―１９に）やってもらった」とオランダに戦術を似せ、本番を想定。カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦（クロアチア戦）で敗れたＰＫ戦対策として、２回のＰＫ戦を実施するなど柔軟に調整した。

蒸し暑い環境下で行われた練習で、選手たちの疲労もたまっている。初戦に向け、いかにコンディションを上げていけるか。今ある力を余すことなく発揮できれば、目標に掲げる「世界一」に向け、強豪とも互角以上に渡り合えるだけのピースはそろいつつある。

◆事前合宿の総括

▼プラス面

・冨安完全復活の兆し

・鈴木唯の実戦復帰

・中村俊輔、長谷部誠らレジェンドコーチ陣のサポート

・吉田麻也がサポートプレーヤーで再合流

・暑熱対策

▼予想外

・悪天候などによる３度の練習場変更

・練習会場移動に伴う移動時間増のストレス

・遠藤航、一度も全体練習に合流なし