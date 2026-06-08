【裏ワザ】ツヤツヤ「ご飯」は米を研ぐ前に◯◯するだけで炊ける！

丁寧に作ったおかずには、おいしいご飯を用意したいですよね。そこで試してほしいのが、280人以上の人がつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）に喜びの声を寄せている、ツヤツヤご飯を炊ける裏ワザ！ 道具も調味料も必要なく、米を研ぐ前にとあることをするだけなので、とっても手軽にできるんですよ。すぐに試せるので、今夜にでもツヤツヤご飯を味わってみませんか？

“スリスリ”でツヤツヤに！

水を入れてお米を研ぐ前に、米粒を両手ですくってこするだけ。たったこれだけでツヤツヤご飯が炊けちゃうんです！こすったあとはいつものように炊いてくださいね。



実際に試した人から感動の声多数

「お米が光ってます！」「すごい」「これから毎日この炊き方試します」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも成功報告が届いています。





あまり知られていない方法ですが、すでに多くの人が成功して喜んでいるワザ。誰にでも簡単にできるので、お子さんにも手伝ってもらえるかも。ツヤツヤのご飯なら、いつもに増しておかずが進むこと間違いなしです。

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