◇第75回全日本大学野球選手権記念大会1回戦 関大1―0北海学園（2026年6月8日 東京ドーム）

全日本大学野球選手権大会が8日に開幕した。関大は北海学園大を1―0で下し、準優勝した1991年以来35年ぶりの初戦突破を決めた。

今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔（4年）が8回無失点の好投で貢献した。

初回先頭から5者連続三振を含む10奪三振をマーク。そのうち最速147キロを計測した直球で7奪三振を積み上げた。

「いつもより緊張したのですが、その緊張を力に変えることができました。真っすぐ狙いで入ってくるだろうと話したけど、直球を投げないことには抑えることはできない。うまく変化球を混ぜながら組み立てようと考えていました。気持ちとしてはフワフワしましたけど、しっかりと深呼吸をし、周りを見て投げられて良かったです」

今春開幕前まで未勝利だった左腕が今春にブレークを果たし、一躍、今秋ドラフト上位候補に急浮上している。観客席にはNPBスカウトが大集結。阪神は竹内孝行球団副本部長ら7人態勢でクロスチェックし、岡本洋介スカウトは「直球が走っていた。リーグ戦同様に素晴らしい投球でした」とほれ直した。

◇米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）2004年（平16）6月1日生まれ、石川県珠洲市出身の22歳。小2から宝立サマンズで野球を始めて外野手を務め、緑丘中で所属した軟式野球部で投手転向。金沢（石川）では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。関大では1年秋にリーグ戦初登板、今春に最優秀選手受賞。遠投110メートル。1メートル80、80キロ。左投げ左打ち。