日経225先物：8日22時＝1610円高、6万5430円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1610円高の6万5430円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1405.40円高。出来高は1万520枚となっている。
TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比57.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65430 +1610 10520
日経225mini 65425 +1580 167278
TOPIX先物 3903.5 +57.5 10262
JPX日経400先物 35280 +600 379
グロース指数先物 754 +10 423
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比57.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65430 +1610 10520
日経225mini 65425 +1580 167278
TOPIX先物 3903.5 +57.5 10262
JPX日経400先物 35280 +600 379
グロース指数先物 754 +10 423
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
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