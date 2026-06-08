　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1610円高の6万5430円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1405.40円高。出来高は1万520枚となっている。

　TOPIX先物期近は3903.5ポイントと前日比57.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は51.12ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65430　　　　 +1610　　　 10520
日経225mini 　　　　　　 65425　　　　 +1580　　　167278
TOPIX先物 　　　　　　　3903.5　　　　 +57.5　　　 10262
JPX日経400先物　　　　　 35280　　　　　+600　　　　 379
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　 +10　　　　 423
東証REIT指数先物　　　　1766.5　　　　　　+7　　　　　10

株探ニュース