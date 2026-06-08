AKB48の元メンバーで、現在はインフルエンサー・YouTuberの鈴木優香がこのほど、デジタル写真集「After Bloom」(ワニブックス)を発売した。



【写真】スケスケのレース衣装で大人っぽさ全開！すごいスタイル

鈴木は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。2019年にAKB48に加入し、21年に卒業。以降は旅行の様子を公開するYouTuberに転身した。2026年6月5日現在の登録者数は59.7万人。



同作には抜群のプロポーションを強調するエメラルドグリーンやブルーのビキニを着用したカットが収録。表紙にはレースのシックな黒水着に、ニーハイ＆ガーターベルトの最強コンボのカットが採用された。



鈴木は「今回のデジタル写真集は、今までとはまた少し違った大人っぽさや自然体の表情がたくさん詰まった一冊になっています！」と見所を説明した。「ページをめくるたびにドキッとしてもらえたり、ちょっと旅行気分みたいに一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。 ぜひたくさん見てお気に入りのカットも見つけてください！」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）