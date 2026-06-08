【ニューヨーク＝大月美佳】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）の王者を決めるファイナルにニューヨークの老舗チーム「ニックス」が２７年ぶりに進出し、市内が熱狂に包まれている。

８日に本拠地で開かれる第３戦には、長年のニックスファンとして知られるトランプ大統領の来場が見込まれ、周辺は厳戒な警備態勢が敷かれている。

７回戦制で行われるファイナルで、ニックスは敵地でサンアントニオ・スパーズに２連勝した。ニックスが優勝すれば５３年ぶりの快挙となる。

街角では７日、「ゴー・ニックス！」のかけ声が飛び交い、所属選手をデザインしたＴシャツが飛ぶように売れていた。チケット価格も高騰しており、転売サイトでは同日時点で最安席でも７０００ドル（約１１０万円）を超えている。

トランプ氏の観戦に備え、ニックスは第３戦の観戦者について、入場時の手荷物検査を徹底すると発表している。周辺での観戦イベントも禁止されている。

近隣のメットライフ・スタジアムでは１１日に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の試合も予定されている。既に各国の代表選手がキャンプ地入りしているものの、現在のニューヨークはニックス一色に染まっている状況だ。