改めて補正予算案の内容を確認します。

今回は平田知事の政策が反映されたものとなり、一般会計の補正予算額は「698億円あまり」となっています。

“骨格予算” だった当初予算と合わせた総額は「7787億円あまり」で、昨年度の当初予算と比べると、約440億円増えています。

また 7700億円を超える予算規模は、2015年度以来、23年ぶりとなります。

平田知事が県知事選挙で訴えた重点政策などを盛り込んだ、新たな取り組みが64件拡充して行う施策は20件。

▼地域経済の基盤をつくる

▼地域を残していく

▼未来を担う人材を育てていく

この3つの柱に基づいて編成されています。

まず「地域経済の基盤をつくる」では、県内造船関連産業のサプライチェーン強靭化事業に「1億6200万円あまり」。

人手不足が深刻な分野を中心に、中途採用による人材確保を推進する事業に「6100万円あまり」を計上します。

続いて「地域を残していく」では、公共交通の維持に向けて、バスや鉄道などの運転士を確保する取り組みに「2000万円」。

県内で急増するニセ電話詐欺への対策として、防犯アプリの開発に「2900万円」を盛り込みます。

そして「未来を担う人材を育てていく」では、子どもや若者の挑戦を後押しするための基金創設に「30億円」。

私立高校の入学金助成など、家庭の負担軽減に「1億2400万円」を計上しています。

補正予算案は、15日に開会する県議会で審議されます。