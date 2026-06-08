「同情」がつきもの？ 100万円の投資詐欺被害に遭った女性が感じた、リアルな詐欺の手口【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。
「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久保ヒロミさんは、そのカウンセラーに言われるがまま投資を始めることに。しかし、どこかおかしい！ 「普通の良い人たち」が人の心と財産を蝕んでいく様子からは、独特のリアルな空気を感じられる。
※『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のエピソードに基づいてインタビューを行っています。詐欺被害に遭った場合は適切な機関へ速やかに相談してください。
――ご自身の体験から、詐欺を働く方の特徴的な手法などがあれば教えてください。
大久保ヒロミさん（以下、大久保）：同情し、応援したくなるエピソードが投資の話とセットで出てくること、でしょうか。苦労してきた経験などを話し、感情移入を誘うというか。その人が犯罪まがいのトラブルを起こしていても、「あの時は嵌められたんだ」といった説明によって最後は同情し、納得してしまう人もいるんですよね。
あとは、どんどん新しい投資を勧められました。作品にはすべてを描いていませんが、私も合計5回くらいはなにかしら勧められた気がします。
――作品では、全く嘘の経歴で情報発信をしている知人のSNSアカウントに、驚くシーンがありました。SNSの情報とは、どのように付き合っていけばいいと思いますか？ 見た目のコンプレックスを煽るような情報も多いと思います。
大久保：冷静な視点と、信じる気持ちのバランスが大事だと思います。SNSで幸せそうに見える人が、実生活でも同じように感じているか、外からはわかりませんよね。
整形やダイエットに限らず、どんな選択でも、それで本当に幸せになる人もいれば、そうでない人もいる。私は、自分の子どもにも「自分で責任を持てるなら、気になることをやってみてもいい」と伝えています。
その代わり、「どうしてやりたいの？」「その後、どうなりたいの？」と、一度立ち止まって考えてほしい。もし失敗しても、成功しても、その結果ごと引き受けられるなら、どちらに転んでも幸せになれると思うんです。
「こうすれば、美しくなれる」「この人の言う通りにすれば幸せになれる」と、外側の何かに自分を預けすぎないことが大切ですよね。自分を幸せにするのは、自分自身なので。
取材・文＝松本温美