3人組ムード歌謡コーラスグループ・純烈が8日、『純烈・白川裕ニ郎卒業&新メンバーオーディション記者会見』を行い、リードボーカルの白川裕二郎さん（49）が2027年3月末をもってグループを卒業することを発表。“お母さんのために歌いたい”という活動の思いを明かしました。

今回、卒業を発表した理由として、去年10月に白川さんの母親が他界し、“純烈を続けていくモチベーション”が他のメンバーよりなくなってしまったためだということです。

■2018年紅白に出場 “忘れられない笑顔”

去年母親が亡くなった時、ステージに立っていたという白川さん「うちの母親の口癖というのが『目の前にいるファンのみなさん、仕事のありがたみ、そういったものをいろいろな大変なことがあるかもしれないけど、何があっても頑張りなさい』と言ってくれていた人なので、その言葉を思い出しながら当日は歌いました」と当時の心境を明かしました。

また記者から“純烈で過ごした思い出”を聞かれると、白川さんは「夢は紅白！ 親孝行！（スローガン）で紅白を目指していて、初めての紅白（2018年）を出させていただいたときですね」と一番の思い出を明かしたうえで、「あの笑顔というのは忘れることができないですね」と喜んでくれた母親のことを振り返りました。

■涙ぐみながら語った「あなたの息子で良かったなと思います」

白川さんは純烈として、紅白歌合戦や日本武道館などでライブを行い、母親に活躍する姿を見せてきました。亡くなった母に向けて「本当に母親の存在があったからこそ、僕はここまで来られましたし、僕は（母親が）43歳で生まれた子なんですよ」と振り返りました。

続けて「高齢出産にもかかわらず僕を産んでくれて、『こんなにステキな景色見させてくれてありがとう』っていうふうに言いたいですし、僕はあなたの息子で良かったなって思います」と涙ぐみながら話しました。

また、“お母さんはなんて言っていると思うか”という問いについて「『よくここまで頑張った』って思っているんじゃないのかなと思います。でもそれは母親の教えがあったからこそ、僕はここまで頑張って来られたので、『よく自分の教えを守ってくれた』って思ってくれたんじゃないかというふうに思っています」と笑顔で答えました。