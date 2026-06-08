これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（宝島社）の「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』の「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が見逃せない！


宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が付いてきます。

ディズニーキャラクターのネコが大集合！ たっぷり収納できる特大ケース


付録のメインは、ディズニーキャラクターのマリーデザインの特大ケース。縦18×横25×マチ8cmとたっぷり入る大容量で、普段のお出かけはもちろん、旅行や日常の整理収納にも大活躍してくれます。かわいいキャラクターデザインが、毎日のお出かけをより楽しくしてくれそうです。

サイズ違いの大・小ポーチもセット！ 使い勝手抜群の3点セット


特大ケースに加え、大ポーチ（縦13×横18cm）と小ポーチ（縦8×横11.5cm）のフラットポーチ2枚がセットになっています。サイズ違いで使い分けられるので、コスメや小物の仕分けにも便利。3点まとめて使えば、旅行時のパッキングもすっきり整理できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)