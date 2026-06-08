【付録】ディズニーの猫キャラが大集合！「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が付いてくる！ 予約必須の『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』は7月7日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（宝島社）の「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が付いてきます。
付録のメインは、ディズニーキャラクターのマリーデザインの特大ケース。縦18×横25×マチ8cmとたっぷり入る大容量で、普段のお出かけはもちろん、旅行や日常の整理収納にも大活躍してくれます。かわいいキャラクターデザインが、毎日のお出かけをより楽しくしてくれそうです。
特大ケースに加え、大ポーチ（縦13×横18cm）と小ポーチ（縦8×横11.5cm）のフラットポーチ2枚がセットになっています。サイズ違いで使い分けられるので、コスメや小物の仕分けにも便利。3点まとめて使えば、旅行時のパッキングもすっきり整理できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』の「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が見逃せない！
宝島社から7月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖2026年8月号増刊』（税込1690円）。付録として、「特大ケース＆大・小ポーチ豪華3点セット」が付いてきます。
ディズニーキャラクターのネコが大集合！ たっぷり収納できる特大ケース
付録のメインは、ディズニーキャラクターのマリーデザインの特大ケース。縦18×横25×マチ8cmとたっぷり入る大容量で、普段のお出かけはもちろん、旅行や日常の整理収納にも大活躍してくれます。かわいいキャラクターデザインが、毎日のお出かけをより楽しくしてくれそうです。
サイズ違いの大・小ポーチもセット！ 使い勝手抜群の3点セット
特大ケースに加え、大ポーチ（縦13×横18cm）と小ポーチ（縦8×横11.5cm）のフラットポーチ2枚がセットになっています。サイズ違いで使い分けられるので、コスメや小物の仕分けにも便利。3点まとめて使えば、旅行時のパッキングもすっきり整理できます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)