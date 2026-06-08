Q. 炊飯器から「カチカチ」音が鳴るけどこのまま使い続けて大丈夫でしょうか？【専門家が解説】
炊飯や保温をしている際に炊飯器から「カチッ」「カチカチ」といった音が鳴ったことはありませんか？ 故障による不具合で鳴っている音なのかどうか判断するのが難しいですよね。本記事では炊飯器から鳴る音について解説していきます。
【表で見る】生活家電の「寿命」一覧
また、IHヒーターの通電音である「カチッ」「ジー」「ブー」「ブーン」というファンの音、蒸気が出る「シュー」「プシュー」といった音など、炊飯時や保温時にはさまざまな音が発生しますが、これらの音についてもほとんどは正常動作音です。
しかし、上記以外とは違った音であったり、大きな音が出る場合は、炊飯器に不具合が発生している可能性があります。気になる人は購入した家電量販店、もしくはメーカーの問い合わせ先に点検を依頼してください。
▼安蔵 靖志プロフィール
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)
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A. 「カチッ」や「カチカチ」といった音のほとんどは正常動作音です炊飯中、保温中の炊飯器から鳴る「カチッ」や「カチカチ」といった音の多くは正常動作音なので問題ありません。これらの音は、火力調整などで電子回路が動作する際や、部品などの熱伸縮によって鳴ることがあります。圧力IH炊飯器の場合、圧力弁を動作させて圧力炊飯する際やIHヒーターが加熱する際にも同様の「カチッ」という音が出ることもありますが、いずれにしても、基本的には心配しなくても大丈夫です。
しかし、上記以外とは違った音であったり、大きな音が出る場合は、炊飯器に不具合が発生している可能性があります。気になる人は購入した家電量販店、もしくはメーカーの問い合わせ先に点検を依頼してください。
▼安蔵 靖志プロフィール
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)