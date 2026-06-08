「凄っ」宮脇咲良、“嬉しいお知らせ”を報告「さくらちゃんおめでとう」「最強のビジュアル」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月8日、自身のInstagramを更新。“嬉しいお知らせ”を報告しました。
【写真】宮脇咲良、アンバサダー就任ショット
ファンからは「メイベリンの強さとさくちゃんの美しさが合わさって、最強のビジュアルだね！」「凄っご就任おめでとうございます」「可愛すぎるさくちゃん」「絶対買います！！！！さくらちゃんおめでとう」「咲良ちゃんがアンバサダーだから欲しい」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】宮脇咲良、アンバサダー就任ショット
「可愛すぎるさくちゃん」宮脇さんは「嬉しいお知らせです！ このたび、メイベリン ニューヨーク ボディ マスカラのアンバサダーに就任しました！」とつづり、4枚の写真を公開。鏡越しにマスカラを手にした自撮りショットや、長いまつげが目を引くアップのカットなどを披露しました。黒髪ボブの爽やかなヘアスタイルも印象的です。
「女神、天使」4月13日には「2026年のgelato piqueも、よろしくね」とつづり、4枚のモデルショットを披露した宮脇さん。ジェラートピケのワンピースを着用した姿は、とてもかわいらしいです。コメントでは「サクちゃん素敵〜」「さくらちゃんにさくらが咲いてますね」「女神、天使」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)