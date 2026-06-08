個性あふれる新型クルーザー

オートバイや四輪車向けの部品・用品を取り扱うプロトが、日本での正規輸入元となるBENDA「ナポレオンボブ250」とMorbidelli（モルビデリ）「C252V」の車両デリバリーを開始しました。

これら2モデルはすでに初回ロットが完売しており、次回は7月の入荷が予定されています。

【画像】超カッコいい！ これが日本に導入されるBENDA「NAPOLEON BOB 250」です！ 画像で見る（30枚以上）

両モデルは「NEW AGE CRUISER」という共通のコンセプトを掲げており、クルーザーが持つ伝統的な魅力を現代の価値観で再構築することを目指しています。

存在感あふれるスタイリング、心地よいライディングポジション、そして扱いやすいパフォーマンスを高い次元で調和させ、移動の道具にとどまらない豊かなライディング体験の提供を目標としています。

BENDAは2016年に中国の杭州で設立された新進気鋭のモーターサイクルブランドです。125ccから700ccまでのクルーザータイプを中心に、ATVやUTVといった多目的オフロードビークルも製造・販売しています。

その事業は中国国内のみならずヨーロッパ、北米、アジア諸国にも広がり、年間約10万台を生産するグローバル企業として、ユニークなデザインと技術力で関心を集めています。

今回デリバリーが始まったナポレオンボブ250は、そんなBENDAが日本市場に初めて投入するモデルです。

クラシカルなボバーフォルムを現代的に解釈した外観を持ち、特に足回りには個性的な機構が採用されています。フロントにはレトロなガーダーフォークを思わせる独自のマルチリンク式サスペンションを備え、リアにはリジッドフレームのような三角形状のスイングアームにショックアブソーバーを組み込むなど、独創的な設計が目を引きます。

心臓部には最高出力26.2ps／9000rpm、最大トルク25N.m／5000rpmを発生する排気量249ccの水冷Vツインエンジンが搭載されています。

750mmという低いシート高とスリムな車体は良好な足つき性を実現し、前後ABSやTCSも標準で備わるため、初心者からベテランまで安心してライディングを楽しめる一台です。カラーはレトログリーン、ファントムブラック、チタニウムシルバーの3色が設定されており、価格（以下、消費税込）は84万7000円です。

一方のMorbidelliは、1960年代に活躍したイタリアのオートバイメーカーにルーツを持つブランドで、2021年にイタリアのボローニャで設立されました。ブランドの創業者であるジャンカルロ・モルビデリは木工業で成功を収めた後、オートバイとレースへの情熱を追求しました。

1970年代にはロードレース世界選手権で数々のタイトルを獲得し、その名を世界に知らしめました。これまでに125ccクラスで3回、250ccクラスで1回のライダーズタイトル、そして125ccクラスで3回のマニュファクチャラーズタイトルを獲得しています。彼の息子であるジャンニ・モルビデリがF1ドライバーとして活躍するなど、モータースポーツ界に大きな功績を残した一家です。

その名を冠したC252Vは、クラシカルなクルーザースタイルと現代技術を組み合わせた250ccのアーバンクルーザーです。

エンジンはナポレオンボブ250と共通の水冷249cc Vツインを採用し、力強い鼓動感と扱いやすさを両立させています。

存在感のあるスタイリングと690mmという低いシート高がもたらす安心感で、街乗りからツーリングまで多様なシーンで上質な走りを提供します。

カラーラインナップはシャドウブラック、ミラノシルバーの3色で、いずれもクラスの概念を超える重厚感と上質な仕上げが際立っています。同モデルの価格は75万9000円です。

これらの2台は、それぞれ異なるアプローチで新時代のクルーザー像を表現したモデルといえます。正規販売店は2026年4月時点で25店舗となっています。