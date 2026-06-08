R−1王者 友田オレ、セクシー女優の“エロネタ”解禁！？お見送り芸人しんいちは夜の夜の本音を弾き語る：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）6月6日（土）放送は、実力派芸人たちがちょうどいいエロさのネタで競う「ネタギリッシュNIGHT」。第16回目となる今回は、「R-1グランプリ」チャンピオンの友田オレ、お見送り芸人しんいちを含む、囲碁将棋（文田大介、根建太一）、Gパンパンダ（星野光樹、一平）のネタに定評のある4組が挑む。
【動画】R-1王者 友田オレ“エロネタ”解禁！？お見送り芸人しんいちは夜の夜の本音を弾き語る
今回も実力派揃い！ 友田オレの所属事務所GATEは下ネタNGだが…
マネージャーに「出させてください」と交渉して出演の許しを得たそうで、劇団ひとりは「そんな無理して出る大会じゃないよ」と苦笑。
エロい経験談も「他の方に比べたら、そんな経験もあんまりないんですけど…」という友田だが…
「男のロマンで診察台に憧れるじゃないですか」と、夜中に女性の勤め先の歯科医院に忍び込んだエピソードをノリノリで語ると、矢作も「すげぇエロい話持ってんじゃん！」と興奮！
友田が「R-1」に続き「ネタギリッシュNIGHT」でも最年少制覇を狙うネタは、「ないないなないなない音頭」。
「R-1」を制した歌ネタを、明日花キララ、紗倉まならセクシー女優を羅列しつつエロネタソングに仕上げる。劇団ひとりも「これだったら親と見られるもんね」と、ちょうどよさを評価。セクシー女優のセレクトには、歌として心地よくなるように「全員（母音が）“あ”で終わるよう」にと選んだという計算も。
お見送り芸人しんいちも「R-1」を制した歌ネタ「僕の好きなもの」で勝負。
「全然飽きひんな まだまだセッ〇スが好き」「勝ち確定 チュウしながら外すブラジャー好き」など夜の本音を弾き語る。次第にディープな性癖の暴露に…！？
ラストは、先輩芸人・東ブクロ（さらば青春の光）を巻き込んでのカミングアウトも！
「THE SECOND 2025」準優勝の囲碁将棋は漫才を。文田が口にする言葉に対し、根建が過剰に反応!? 全部エロく聞える！？
高学歴コンビ・Gパンパンダは、採用面接のコント。熱演のあまり、またも一平の目から涙が!? さらに新婚の一平が、一人でしているところを奥さんに見られたとのエピソードに、総ツッコミ！ 猛者たちの中、優勝を勝ち取ったのは？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】R-1王者 友田オレ“エロネタ”解禁！？お見送り芸人しんいちは夜の夜の本音を弾き語る
「皮肉にもタマの…」
今回も実力派揃い！ 友田オレの所属事務所GATEは下ネタNGだが…
マネージャーに「出させてください」と交渉して出演の許しを得たそうで、劇団ひとりは「そんな無理して出る大会じゃないよ」と苦笑。
エロい経験談も「他の方に比べたら、そんな経験もあんまりないんですけど…」という友田だが…
「男のロマンで診察台に憧れるじゃないですか」と、夜中に女性の勤め先の歯科医院に忍び込んだエピソードをノリノリで語ると、矢作も「すげぇエロい話持ってんじゃん！」と興奮！
友田が「R-1」に続き「ネタギリッシュNIGHT」でも最年少制覇を狙うネタは、「ないないなないなない音頭」。
「R-1」を制した歌ネタを、明日花キララ、紗倉まならセクシー女優を羅列しつつエロネタソングに仕上げる。劇団ひとりも「これだったら親と見られるもんね」と、ちょうどよさを評価。セクシー女優のセレクトには、歌として心地よくなるように「全員（母音が）“あ”で終わるよう」にと選んだという計算も。
お見送り芸人しんいちも「R-1」を制した歌ネタ「僕の好きなもの」で勝負。
「全然飽きひんな まだまだセッ〇スが好き」「勝ち確定 チュウしながら外すブラジャー好き」など夜の本音を弾き語る。次第にディープな性癖の暴露に…！？
ラストは、先輩芸人・東ブクロ（さらば青春の光）を巻き込んでのカミングアウトも！
「THE SECOND 2025」準優勝の囲碁将棋は漫才を。文田が口にする言葉に対し、根建が過剰に反応!? 全部エロく聞える！？
高学歴コンビ・Gパンパンダは、採用面接のコント。熱演のあまり、またも一平の目から涙が!? さらに新婚の一平が、一人でしているところを奥さんに見られたとのエピソードに、総ツッコミ！ 猛者たちの中、優勝を勝ち取ったのは？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！