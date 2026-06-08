ザ・ビートルズ来日６０周年記念ポップアップストア１階の外観イメージ

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　ザ・ビートルズの来日６０周年を記念して６月２５日にオープンするポップアップストアの１階の外観イメージが８日、公開された。

　同店は東京・原宿のＵＮＩＶＥＲＳＡＬ　ＭＵＳＩＣ　ＳＴＯＲＥ　ＨＡＲＡＪＵＫＵで、６月２５日（木）から７月５日（日）まで期間限定オープンするもの。公開された外観イメージは、左側が来日６０周年記念のロゴ、右側が６６年の公演チケットの絵柄をモチーフにしたデザインとなっている。

　同店で販売される新Ｔシャツ３種も発表された。税込８８００円で、デザインは次の通り。

　（１）シングル『愛こそはすべて』のジャケット写真でリンゴ・スターが手に持つメッセージをフィーチャーした「Ａｌｌ　Ｔｏｕｔ　Ｎｉｃｈｔｓ　Ｎｅｃｅｓｉｔａｓ　Ｔ-ｓｈｉｒｔｓ　Ｂｌａｃｋ」

　（２）アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』期のメンバー・フォトをフィーチャーした「１９６７　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｆａｃｅ　Ｐｈｏｔｏ　Ｔ-ｓｈｉｒｔｓ　Ｗｈｉｔｅ」

　（３）シングル『愛こそはすべて』のロゴをフィーチャーした「Ａｌｌ　Ｙｏｕ　Ｎｅｅｄ　Ｉｓ　Ｌｏｖｅ　Ｔ-ｓｈｉｒｔｓ　Ｂｌａｃｋ」