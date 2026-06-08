M!LK吉田仁人、本日発売2ndソロEPタイトル曲「東京」のMV公開！リリースパーティーも開催

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M!LKの吉田仁人が2ndソロEP『東京』を6月8日リリースし、表題曲「東京」のMVも公開した。

■MVは全編ワンテイクカットで撮影

リーダーとしてグループを牽引し、圧倒的な歌唱力で存在感を放つ吉田仁人。『東京』は“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田仁人本人が作詞作曲を手掛けた。

東京をただ凡庸な“夢の街”として描くのではなく、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガーソングライター・吉田仁人のあらたな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。

このたび公開された「東京」のMVは、全編ワンテイクカットで撮影。映像内では、楽しそうな学生の間をひとり逆に歩いている吉田の姿が印象的に描かれており、その顔はどこか不安を抱えているように見える。本作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救い”を表現している。

■リリースパーティーでは弾き語りも披露

また、6月8日には2nd EP『東京』の発売を記念し、吉田仁人にとって初となるリリースパーティーが開催され、吉田は「東京」をはじめ、本作に収録されている「ばいばい」「やすらぎ」「背伸びのキス」を披露。

さらに弾き語りで一部では「カーテン」、二部では「オレンジ」を披露し、吉田仁人のアーティストとしての一面を魅せつけた。

なお、M!LKは5ヵ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行中。第1弾「アイドルパワー」のPromotion Videoも大きな反響を呼んでおり、第2弾として曽野舜太と山中柔太朗のユニット楽曲のリリースが予告されている。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

EP『東京』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/